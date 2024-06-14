"Я допускаю, что существует не то чтобы заговор, но что-то вроде черного списка: этих к работе не подпускать. Вспомните потрясающую молодежную сборную, которая выиграла в 1991-м последний трофей советского футбола - чемпионат Европы. Да и просто феноменально играла. Где эти люди? Мостовой без работы, Канчельскис не нужен, Колыванов тоже, Кобелев нигде, Шалимов... Это же о чем-то говорит? Немного утешает, что мы-то хоть в Европе поиграли по 10-15 лет", - заявил Мостовой.
Бывший футболист также предположил, что старту его тренерской карьеры мешал тот факт, что он долгое время играл и жил за границей, за это время, по мнению Мостового, он растерял нужные связи, которые помогли бы ему занять место в российском клубе. Полузащитник играл в испанских "Сельте" и "Алавесе", во Франции выступал за "Кан" и "Страсбург", также играл в португальской "Бенфике". В 2005 году завершил профессиональную карьеру футболиста, в 2023-м Мостовой начал обучаться в академии Российского футбольного союза, чтобы получить тренерскую лицензию.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Мостовой - о карьере тренера: допускаю, что существует не то чтобы заговор, но что-то вроде черного списка
Бывший футболист "Спартака" и сборной России Александр Мостовой предположил, почему российские клубы не приглашают его на работу.
Фото: РИА Новости