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Ивич: счастлив за Сафонова! Если бы "Краснодар" закончил сезон шестым-седьмым, предложения от "ПСЖ" не поступило бы

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Экс-главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич прокомментировал переход голкипера "быков" Матвея Сафонова во французский "ПСЖ".
Фото: ФК "Краснодар"
- Я очень счастлив за Матвея! Он всецело заслуживает перейти в хорошую команду Европы! Не будем забывать, что прошлый сезон не был лучшим для него. Но, усердно работая с командой и тренером вратарей, он улучшил и себя, и команду. Уверен, что если бы "Краснодар" закончил сезон на шестом или седьмом месте, никакого предложения от "ПСЖ" не поступило бы, - передаёт слова Ивича Matchtv.ru.

14 июня официальные сайты "Краснодара" и французского "Пари Сен-Жермен" объявили о переходе к парижанам 25-летнего голкипера сборной России Матвея Сафонова.

В прошедшем сезоне "Краснодар" занял второе итоговое место в Российской премьер-лиге, набрав 56 очков в 30 матчах. Сербский тренер Владимир Ивич возглавлял "быков" с января 2023 года до середины марта 2024 года - в весенней части сезона-2022/2023 и в первых 20 турах сезона-2023/2024.

Лига 1 Краснодар ПСЖ Матвей Сафонов Владимир Ивич Российские трансферы
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