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Вячеслав Малафеев высказался по поводу трансфера Матвея Сафонова в ПСЖ

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Бывший вратарь сборной России и "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился своим мнение по поводу трансфера Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: ФК "Краснодар"
"Матвею я бы пожелал не терять уверенности в себе, работать на тренировках еще усерднее, чем раньше, прислушиваться к тренерам и партнерам. Адаптация к новому месту, к новому футболу всегда занимает время", - цитирует слова Малафеева "РБ Спорт".

Ранее официально было объявлено о переходе российского голкипера Матвея Сафонова в "ПСЖ" из "Краснодара". Сумма трансфера составила около 20 млн евро.

В сезоне 23/24 российский вратарь провёл 30 матчей в составе "горожан", в 11 из которых смог отстоять на 0. Отметим, что Сафонов является воспитанником футбольной академии "Краснодара". В основной команде он дебютировал в 2017 году в матче против пермского "Амкара".

Матвей Сафонов Вячеслав Малафеев ПСЖ Краснодар
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