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Агент иранского нападающего Саида Сахархизана рассказал, что его клиент близок к переходу в "Оренбург"

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Футбольный агент Амир Саадати, представляющий интересы нападающего Саида Сахархизана, заявил, что его клиент может перейти в "Оренбург".
Фото: GETTY IMAGES
"Да, это правда. Если все будет в порядке, Саид окажется в России", - цитирует Саадати "Евро-Футбол".

Саид Сахархизан выступает за иранский "Гол Гохар" - в сезоне-2023/2024 нападающий провёл за клуб во всех турнирах 32 матча и отметился десятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 850 тысяч евро.

По итогам сезона-2023/2024 команда Давида Деограсии заняла 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата. Оренбуржцы набрали 31 очко в 30-ти встречах.

Оренбург
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