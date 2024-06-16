"Возможный переход Тикнизяна в "Зенит"? Без комментариев. Наир игрок "Локомотива". У него действующий контракт с клубом", - цитирует Клюева "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что петербургский "Зенит" заплатил "Локомотиву" за трансфер Наира Тикнизяна восемь миллионов евро, в обратном направлении могут последовать: нападающий Иван Сергеев и полузащитник Александр Коваленко.
В завершившемся сезоне Наир Тикнизян принял участие в 30-ти встречах и записал на свой счёт девять забитых мячей и шесть голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 6,5 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что защитник сборной Армении интересен ряду европейских клубов.
Агент Наира Тикнизяна высказался о возможном переходе защитника в "Зенит"
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна, высказался о возможном переходе своего клиента в "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"