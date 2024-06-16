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Агент Магкеева: есть предложения по игроку

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Агент Александр Клюев, представляющий интересы бывшего игрока "Локомотива" Станислава Магкеева, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"
"Есть предложения по Магкееву. Мы ведем переговоры как с российскими клубами, так и с зарубежными. Будущее Станислава скоро должно определиться", - цитирует слова агента "СЭ".

Напомним, что 29 мая 2024 года "Локомотив" объявил об уходе из клуба Станислава Магкеева. В составе "железнодорожников" стал двукратным обладателем Кубка России и победителем Суперкубка. Является воспитанником клуба.

Российский защитник провёл за "Локомотив" 79 матчей, в которых результативными действиями не отметился. Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1,5 млн евро.

Российские трансферы Локомотив Чемпионат России ПЛ
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