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Агент Кучаева заявил, что его клиент может перейти в "Ростов"

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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы Константина Кучаев, рассказал о переговорах с "Ростовом".
Фото: ФК "Пари НН"
"Ведем переговоры с "Ростовом". Как подпишем контракт, вы официально об этом узнаете", - цитирует Клюева "Матч ТВ".

В зимнее трансферное окно Константин Кучаев перешёл в "Пари НН" из московского ЦСКА на правах свободного агента - полузащитник подписал контракт с клубом до конца сезона. На счету Кучаева 11 матчей за нижегородцев и одна результативная передача. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в два миллиона евро.

По итогам сезона-2023/2024 команда Саши Илича заняла 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата - нижегородцы одержали победу в стыковых матчах над тульским "Арсеналом" с общим счётом 2:3.

Константин Кучаев Нижний Новгород Ростов
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