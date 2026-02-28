Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 0 2 0
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо Мх
2 - 1 2 1
РубинЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Нефтехимик
2 - 0 2 0
УфаЗавершен

Махачкалинское "Динамо" на заснеженном поле одержало победу над "Рубином"

Махачкалинское "Динамо" на своём поле одержало победу над "Рубином" со счётом 2:1 в матче 19-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Динамо" Мх
Счёт был открыт в первом тайме: Гамид Агаларов реализовал пенальти. На 35-й минуте Дардан Шабанхаджай восстановил равновесие. Уже в концовке матча хозяева вырвали победу - Хазем Мастури точно пробил с 11-метровой отметки.

Эта победа позволила "Динамо" подняться на 12-е место турнирной таблицы. "Рубин" занимает седьмую позицию в чемпионате.

Отметим, что старт поединка был отложен на полчаса из-за неблагоприятных погодных условий.

Голы: Агаларов, 25 (пен), Мастури, 90 (пен) - Шабанхаджай, 35.

"Динамо" Махачкала: Волк, Шумахов, Аззи, Аларкон, Джапо, Сундуков (Мастури, 86), Эль-Мубарик, Мрезиг, Глушков, Р. Магомедов (Джавад, 65), Агаларов (Миро, 72).

"Рубин": Ставер, Тесленко, Мальдонадо, Вуячич, Арройо, Рожков (Нижегородов, 89), Йочич (Лобов, 46), Апшацев (Сааведра, 46), Ходжа (Грипши, 76), Шабанхаджай, Сиве (Моторин, 82).

Предупреждения: Йочич, 7, Сиве, 29, Апшацев, 45, Сааведра, 77.

