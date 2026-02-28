Махачкалинское "Динамо" на заснеженном поле одержало победу над "Рубином"

Счёт был открыт в первом тайме: Гамид Агаларов реализовал пенальти. На 35-й минуте Дардан Шабанхаджай восстановил равновесие. Уже в концовке матча хозяева вырвали победу - Хазем Мастури точно пробил с 11-метровой отметки.
Эта победа позволила "Динамо" подняться на 12-е место турнирной таблицы. "Рубин" занимает седьмую позицию в чемпионате.
Отметим, что старт поединка был отложен на полчаса из-за неблагоприятных погодных условий.
Голы: Агаларов, 25 (пен), Мастури, 90 (пен) - Шабанхаджай, 35.
"Динамо" Махачкала: Волк, Шумахов, Аззи, Аларкон, Джапо, Сундуков (Мастури, 86), Эль-Мубарик, Мрезиг, Глушков, Р. Магомедов (Джавад, 65), Агаларов (Миро, 72).
"Рубин": Ставер, Тесленко, Мальдонадо, Вуячич, Арройо, Рожков (Нижегородов, 89), Йочич (Лобов, 46), Апшацев (Сааведра, 46), Ходжа (Грипши, 76), Шабанхаджай, Сиве (Моторин, 82).
Предупреждения: Йочич, 7, Сиве, 29, Апшацев, 45, Сааведра, 77.