По информации источника, "Спартак" должен будет заплатить 120 миллионов за сам трансфер, больше 100 миллионов подъемных за подписание контракта и столько же - агентских. Клуб предлагает игроку зарплату в восемь миллионов рублей в месяц.
В завершившемся сезоне Юрий Горшков провёл за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 34 матча и отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в три миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
По итогам сезона-2023/2024 команда Игоря Осинькина заняла девятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 41 очко в 30-ти встречах. Московский "Спартак" расположился на пятой строчке с 50-ю очками, новым тренером команды с начала следующего сезона станет Деян Станкович.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": трансфер Горшкова может обойтись "Спартаку" в 300 миллионов рублей
Стала известная сумма, которую московский "Спартак" может заплатить "Крыльям Советов" за трансфер Юрия Горшкова.
Фото: ФК "Крылья Советов"