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"РБ Спорт": трансфер Горшкова может обойтись "Спартаку" в 300 миллионов рублей

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Стала известная сумма, которую московский "Спартак" может заплатить "Крыльям Советов" за трансфер Юрия Горшкова.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По информации источника, "Спартак" должен будет заплатить 120 миллионов за сам трансфер, больше 100 миллионов подъемных за подписание контракта и столько же - агентских. Клуб предлагает игроку зарплату в восемь миллионов рублей в месяц.

В завершившемся сезоне Юрий Горшков провёл за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 34 матча и отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в три миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

По итогам сезона-2023/2024 команда Игоря Осинькина заняла девятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 41 очко в 30-ти встречах. Московский "Спартак" расположился на пятой строчке с 50-ю очками, новым тренером команды с начала следующего сезона станет Деян Станкович.

Источник: "РБ Спорт".

Юрий Горшков Крылья Советов Спартак
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