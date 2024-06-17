"В "Локомотиве" Марио выглядел неплохо, но он еще не до конца понял игру команды. Очень много матчей провалил. Судя по дриблингу, Митай - неплохой мастер, но для "Ювентуса" он слабоват", - цитирует Наумова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Марио Митай может перейти в итальянский "Ювентус". Сообщалось, что скауты европейского клуба следят за игрой защитника на Евро-2024. В завершившемся сезоне албанский защитник провёл за московский "Локомотив" во всех турнирах 27 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в два миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
По итогам сезона-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата - "Локомотив" набрал 53 очка в 30-ти встречах.
Наумов: Митай - неплохой мастер, но для "Ювентуса" он слабоват
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о возможном переходе Марио Митая в "Ювентус".
Фото: ФК "Локомотив"