Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Румыния
3 - 0 3 0
УкраинаЗавершен
Бельгия
0 - 1 0 1
СловакияЗавершен
Австрия
0 - 1 0 1
ФранцияЗавершен

Источник: клуб РПЛ интересуется форвардом "Родины" Тимошенко

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Неназванный клуб РПЛ интересуется нападающим московской "Родины" Иваном Тимошенко.
Фото: ФК "Родина"
Как сообщает источник, на нападающего московской "Родины" Ивана Тимошенко претендует один из клубов премьер-лиги, который предложил около 500 тысяч евро за игрока. "Родина" отклонила предложение, т.к. рассчитывает получить за футболиста большую сумму.

В составе московского клуба Иван Тимашенко провёл 65 матчей, забил 31 мяч и отдал 7 голевых передач.

Трансферная стоимость форварда оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1 млн евро.

Источник: Legalbet

Российские трансферы Родина Чемпионат России ПЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится