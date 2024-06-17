Как сообщает источник, на нападающего московской "Родины" Ивана Тимошенко претендует один из клубов премьер-лиги, который предложил около 500 тысяч евро за игрока. "Родина" отклонила предложение, т.к. рассчитывает получить за футболиста большую сумму.
В составе московского клуба Иван Тимашенко провёл 65 матчей, забил 31 мяч и отдал 7 голевых передач.
Трансферная стоимость форварда оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1 млн евро.
Источник: Legalbet
Источник: клуб РПЛ интересуется форвардом "Родины" Тимошенко
Неназванный клуб РПЛ интересуется нападающим московской "Родины" Иваном Тимошенко.
Фото: ФК "Родина"