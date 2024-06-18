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Мостовой: Смолов будет игроком запаса в "Краснодаре". Кордоба намного сильнее

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Бывший игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой высказался по поводу перехода Фёдора Смолова в "Краснодар".
Фото: РИА Новости
"Для Смолова "Краснодар" - отличный вариант для завершения карьеры. В прошлом он принес немало пользы клубу Сергея Галицкого. Думаю, болельщики встретят его тепло. Способен ли он вытеснить Кордобу из стартового состава? Нет, Смолов будет игроком запаса в "Краснодаре", все-таки Кордоба намного сильнее", - сказал Мостовой.

"Краснодар" 18 июня объявил о подписании 34-летнего нападающего Фёдора Смолова, нападающий присоединился к "быкам" на правах свободного агента после того, как у него закончился контракт с московским "Динамо". Новое соглашение с краснодарским клубом рассчитано на один год.

Смолов уже выступал в футболке "Краснодара" с 2015 по 2018 год. В стане "быков" он провел свой самый результативный период в карьере, в сезоне 2015/16 форвард забил в РПЛ 20 голов и сделал восемь голевых передач. Всего за черно-зеленых нападающий отметился 64-мя голами и 20-ю голевыми пасами.

Последние три сезона Смолов провел в московском "Динамо" и забил 25 голов в 80 матчах. В последнем розыгрыше РПЛ форвард отметился шестью голами четырьмя голевыми пасами, а бело-голубые заняли третье место в итоговой турнирной таблице. "Краснодар", который нанес поражение динамовцам в последнем 30-м туре, впервые в истории завоевал золотые медали. Нападающий "быков" Джон Кордоба забил 15 голов в рамках РПЛ и вошел в тройку лучших бомбардиров лиги.

Источник: "РБ Спорт"

Александр Мостовой Краснодар Федор Смолов
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