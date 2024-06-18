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Экс-агент Лунева: голкипер подписал контракт с "Динамо"

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Антон Смирнов, бывший агент голкипера Андрея Лунева, сообщил, что футболист подписал контракт с московским "Динамо".
Фото: ФК "Карабах"
"Андрей Лунев подписал контракт с "Динамо". В ближайшее время клуб объявит об этом", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.

По информации СМИ, 32-летний российский вратарь может перейти в московское "Динамо" с контрактом по схеме "2+1". Последним клубом Лунева был азербайджанский "Карабах", из которого ушел после истечения контракта. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Напомним, что ранее Андрей Лунев играл за петербургский "Зенит", с которым трижды становился чемпионом и один раз обладателем Кубка России. Также голкипер защищал ворота немецкого "Байера" и "Уфы".

Российские трансферы Динамо Андрей Лунев
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