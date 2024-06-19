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Кузьмичев: Козлов не играл бы в "Зените", ему подойдёт вариант с "Краснодаром"

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Бывший директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичев высказался о возможном переходе Данилы Козлова из "Балтики" в "Краснодар".
Фото: ФК "Балтика"
"Краснодар" - не самый худший вариант для Козлова. Данила не играл бы в "Зените". Ему нужна команда, где он будет получать игровое время. Вариант с "Краснодаром" ему подойдет", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник калининградской "Балтики" Данила Козлов может перейти в "Краснодар", а не в петербургский "Зенит", как сообщалось ранее. В завершившемся сезоне полузащитник принял участие в 15-ти встречах и отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей. По итогам сезона-2023/2024 калининградский клуб занял предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетел в Первую лигу.

Владимир Кузьмичев Данила Козлов Краснодар Зенит Балтика
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