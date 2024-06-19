"Для "Динамо" уход Смолова – не потеря. В последнее время был хороший футболист ротации. Тюкавин выиграл у него конкуренцию за место в основе. Федя принял правильное решение. Говорят, что Джон Кордоба может в любой момент уйти из "Краснодара". Смолов понимает, что может опять стать примой в "Краснодаре" и получать намного больше игровой практики", - цитирует Орещука "Матч ТВ".
Вчера, 18-го июня, "Краснодар" объявил о переходе Фёдора Смолова из московского "Динамо" на правах свободного агента. В завершившемся сезоне нападающий провёл за бело-голубых 34 матча и отметился шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в два миллиона евро.
Ранее Фёдор Смолов уже выступал за "быков" - форвард отметился 64-мя забитыми мячами и 20-ю голевыми передачами а 101-й встрече. По итогам сезона-2023/2024 команда Мурада Мусаева заняла второе место в турнирной таблице российского чемпионата, а подопечные Марцела Лички расположились на третьей строчке.
Орещук: для "Динамо" уход Смолова – не потеря
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук высказался о переходе Фёдора Смолова в "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"