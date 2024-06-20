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Андрей Талалаев объявил об уходе с поста главного тренера "Химок"

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Андрей Талалаев объявил об уходе из подмосковных "Химок".
Фото: ФК "Химки"
"К этому шло", - заявил тренер, отвечая на вопрос о своей отставке.

Сегодня, 20-го июня, появилась информация о том, что подмосковные "Химки" приняли решение об отставке Андрея Талалаева с поста главного тренера - сообщалось, что клуб выплатит специалисту неустойку в размере более 50-ти миллионов рублей. По итогам сезона-2023/2024 подмосковные "Химки" заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги и получили прямую путёвку в РПЛ.

Источник: "РИА Новости".

Химки Андрей Талалаев
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