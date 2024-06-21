"Я считаю, что переход Сафонова в "ПСЖ" - это прекрасная новость и прекрасная оценка конкурентоспособности нашего чемпионата среди других лиг. В том числе оценка нашей системы российской подготовки, а конкретно системы подготовки "Краснодара" Сергея Николаевича Галицкого. Мне кажется, всем надо ровняться на систему "Краснодара", - заявил Сычев.
Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" объявил о трансфере голкипера "Краснодара" и сборной России Матвея Сафонова. По данным СМИ, сумма трансфера с учетом бонусов составит 20 миллионов евро. Сам игрок подписал с парижским клубом контракт до лета 2029-го года.
В минувшем сезоне Сафонов был капитаном "Краснодара" и вывел команду на поле во всех 30-ти матчах чемпионата страны. На счету вратаря 11 "сухих" матчей в РПЛ. Соперником Сафонова за место в воротах "ПСЖ" будет голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.
Экс-форвард "Спартака" и "Локомотива" выступал во Франции с января 2003-го по январь 2004-го года. На счету экс-футболиста 33 матча в Лиге 1 в составе "Марселя", в которых он отметился 5-ю забитыми мячами.
Источник: "Чемпионат"
Сычев: трансфер Сафонова в "ПСЖ" - прекрасная оценка конкурентоспособности РПЛ среди других лиг
Экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев высказался о переходе голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: Getty Images