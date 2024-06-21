По информации источника, кандидатура аргентинского полузащитника "Ньюэллс Олд Бойз" Брайана Агирре была предложена нескольким клубам РПЛ, в том числе - московскому "Спартаку". Игрок не против продолжить карьеру в России, однако хочет зарабатывать не меньше двух миллионов евро в год.
В завершившемся сезоне Брайан Агирре провёл за аргентинский "Ньюэллс Олд Бойз" во всех турнирах 57 матчей и отметился пятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего полузащитника в семь миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2025 года.
Напомним, что с начала следующего сезона руководить командой будет сербский специалист Деян Станкович, который ранее работал в "Црвене Звезде" и "Ференцвароше". Серб прибыл в Москву и 19-го июня провёл первую пресс-конференцию, а уже вчера представил себя и тренерский штаб команде, а также провёл первую тренировку.
Источник: Metaratings.
Metaratings: Аргентинский полузащитник Агирре был предложен "Спартаку" и ещё нескольким клубам РПЛ
Полузащитник "Ньюэллс Олд Бойз" Брайан Агирре был предложен нескольким клубам РПЛ.
Фото: GETTY IMAGES