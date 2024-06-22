"Глушенков провел хороший сезон, и он имел право выбирать, где продолжить карьеру. Это его выбор, остается просто пожелать Максиму удачи. Могу сказать, что Глушенков талантливый парень, и я желаю ему не повторить судьбу Кругового. Было бы здорово, если бы он стал игроков основного состава и ему не пришлось бы никуда уходить", - поделился Деменко.
"Зенит" объявил о трансфере форварда "Локомотива" Максима Глушенкова в летнее трансферное окно. Контракт с футболистом подписан по схеме 4+1. По информации СМИ, сумма трансфера составила 6.3 миллиона евро. В минувшем сезоне набрал 6+18 очков по системе гол+пас в 29-ти матчах РПЛ. Во всех турнирах у форварда 8+21 в 38-ми играх в составе "железнодорожников".
Защитник Данил Круговой покинул "Зенит" в качестве свободного агента и перебрался в ЦСКА. Контракт с "армейцами" был согласован зимой. Напомним, за полгода до истечения действующего договора футболисты имеют право вести переговоры о бесплатном трансфере с любым клубом.
Когда о переговорах стало известно СМИ, Данил Круговой был отстранен от тренировок с основной командой и отправлен в дубль. Весеннюю часть сезона защитник провел во Второй лиге в составе "Зенита-2".
Источник: "РБ Спорт"
Деменко: Глушенков - талантливый парень, желаю ему не повторить судьбу Кругового в "Зените"
Экс-игрок "Зенита" Максим Деменко высказался о трансфере в стан сине-бело-голубых из "Локомотива" форварда Максима Глушенкова.
Фото: "Матч ТВ"