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Геннадий Орлов рассказал о будущей роли Юрия Горшкова в "Зените"

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Бывший футболист и спортивный журналист Геннадий Орлов высказался о возможном переходе в "Зенит" защитника "Крыльев Советов" Юрия Горшкова.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Горшков, наверное, для того и берётся, чтобы у Дугласа был дублёр. А то его в последнее время стали травмы преследовать. И возраст у Сантоса такой, что надо страховаться", — цитирует Орлова "Чемпионат".

Юрий Горшков является воспитанником академии "Чертаново". С 2020 года полузащитник выступает за "Крылья Советов". Всего в составе самарского клуба 25-летний футболист провёл 147 матчей и забил 9 мячей.

В октябре 2023 года Горшков добился вызова в сборную Россию. На данный момент на его счет 3 игры за национальную команду.

Геннадий Орлов Юрий Горшков Зенит Крылья Советов Дуглас Сантос
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