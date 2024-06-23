"Костяк команды очень хороший. Мы не испытываем необходимости в том, чтобы просто увеличить обойму. Если говорить об усилении, то о точечном. Полагаю, этого будет достаточно. Приоритетные позиции определены, работа ведется. Это нелегко, времена изменились. Но я думаю, что мы справимся", - приводит слова Николича Bobsoccer.
6 июня было объявлено о назначении Марко Николича главным тренером ЦСКА. Минувший чемпионат "армейцы" завершили на шестом месте. В первом туре нового сезона красно-синие на выезде сыграют с "Ростовом".
В это межсезонье состав московского клуба уже покинули нападающие Антон Заболотный и Чидера Эджуке, полузащитник Никита Ермаков, вратарь Владимир Шайхутдинов. В то же время в ЦСКА перешёл форвард сборной Белоруссии Артем Шуманский.
Николич - об усилении ЦСКА: приоритетные позиции определены
Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о работе московского клуба на трансферном рынке.
Фото: ПФК ЦСКА