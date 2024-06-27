- Буду бороться за стартовый состав, тренироваться с полной самоотдачей. В "Зените" большая конкуренция, в таком клубе не может быть легко. Это новый этап, всё начинается заново, - передаёт слова Глушенкова "Чемпионат".
Ранее стало официально известно о переходе в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива" 24-летнего атакующего хавбека Максима Глушенкова, который в прошедшем сезоне стал лучшим ассистентом Российской премьер-лиги с 16 результативными передачами.
По данным СМИ, сумма трансферной компенсации за Глушенкова составила 6,3 миллиона евро.
Глушенков: буду бороться в "Зените" за стартовый состав
Атакующий полузащитник "Зенита" Максим Глушенков ответил на вопрос о конкуренции в своей новой команде.
Фото: ФК "Зенит"