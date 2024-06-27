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В РФС сделали заявление о приглашении в РПЛ иностранных судей

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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что в РПЛ можно будет увидеть арбитров из стран, с которыми подписаны договора о двустороннем сотрудничестве.
Фото: РПЛ
"Не стремимся приглашать судей, чтобы они у нас просто заработали денег, в этом нет никакого интереса. Мы против такой практики. Мы именно за двустороннее сотрудничество: если оно есть, мы их с удовольствием приглашаем. В ином случае у нас есть свои судьи, которых мы сами будем развивать", - приводит слова Каманцева "РБ Спорт".

На данный момент у Российского футбольного союза подписаны договора о двустороннем сотрудничестве с тремя странами - с Республикой Беларусь, с Китайской Народной Республикой и с Саудовской Аравией. Ранее сообщалось, что иностранные рефери могут приступить к работе на матчах Российской Премьер-Лиги уже до конца 2024 года.

Павел Каманцев Судейство РФС РПЛ
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