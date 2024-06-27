"Когда пришёл в "Ахмат", работы было столько, что я вообще никакие новости не читал, ничего. На третий-четвёртый мой день в клубе "Спартак" играл с "Балтикой" в Кубке. Думаю, свободное время появилось, хоть футбол погляжу. Смотрю, на скамейке Абаскаля нет. Говорю помощникам: "А что, его снова дисквалифицировали? Небось опять крикнул что-то". На что мне помощник Балтиев отвечает: "Мусаевич, так его уже уволили", - рассказал Адиев.
Руководство московского "Спартака" объявило об увольнении Гильермо Абаскаля 14 апреля. Последним матчем в роли главного тренера красно-белых для испанского специалиста стала игра с аутсайдером российского чемпионата "Сочи". Команда Абаскаля проиграла в гостях со счетом 0:1, через несколько дней клуб официально объявил об отставке испанца. На его места назначили члена тренерского штаба Владимира Слишковича, который смог наладить атмосферу в команде, под его руководством красно-белые ни разу не проиграли в РПЛ на финише сезона. Единственная осечка Слишковича случилась в матче Кубка России с "Балтикой" (0:1).
После окончания чемпионата руководство "Спартака" объявило, что новым тренером станет сербский специалист Деян Станкович, выигравший чемпионства в чемпионатах Сербии и Венгрии. Ожидалось, что Владимир Слишкович останется в тренерском штабе, он он решил покинуть команду. По данным СМИ, сейчас босниец рассматривает варианты только с назначением на должность главного тренера.
Источник: "Чемпионат"
Магомед Адиев рассказал, как долгое время не замечал отставку Абаскаля из "Спартака"
Главный тренер грозненского "Ахмата" Магомед Адиев поделился историей о том, как не заметил увольнение Гильермо Абаскаля из московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"