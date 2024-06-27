"Он точно с нами не меньше года. А по истечении контракта останется в структуре нашего клуба. Мы так договаривались. А так он в хорошей форме", - цитирует Садыгова "СЭ".
Ранее подмосковные "Химки" объявили о подписании экс-полузащитника "Спартака" и "Локомотива" Дениса Глушакова. 37-летний футболист договорился с клубом о контракте на 1 год. Весеннюю часть сезона Глушаков провел в чемпионате Армении, где защищал цвета "Урарту".
Напомним, ранее Денис Глушаков уже был игроком "Химок". За подмосковный клуб он выступал с октября 2020-го по февраль 2023-го года.
Садыгов: Глушаков в хорошей форме. Он останется в структуре "Химок" по истечении контракта
Инвестор "Химок" Туфан Садыгов прокомментировал подписание клубом опытного полузащитника Дениса Глушакова.
Фото: официальный сайт РПЛ