"Что касается будущего Антона Миранчука, то мы продолжаем находиться в переговорном процессе", - цитирует Ульянова "РИА Новости".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время сторона игрока и руководство "Локомотива" проведут третью встречу, на которой будут обсуждаться условия нового контракта. В завершившемся сезоне Антон Миранчук провёл за "железнодорожников" во всех турнирах 38 матчей и отметился восьмью забитыми мячами и семью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 6 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом истекает 30-го июня.
Спортдир "Локомотива" Ульянов: мы продолжаем переговоры с Миранчуком
Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов высказался о возможном уходе Антона Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"