"Переход Соболева в "Зенит" не станет скандальным трансфером. Просто те, кто любит деньги, идут за деньгами. Но им семьи кормить надо. Поведение Соболева в коллективе - это уже нюансы. Бывает, что игроков не отпускают и себя кто-то начинает определённо вести. Бывает, что и скандалы провоцируют", - поделился Селюк.
Санкт-петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении нападающего "Спартака" Александра Соболева. Как сообщают СМИ, сине-бело-голубые готовы заплатить 20 миллионов евро за футболиста. Самому игроку, по данным источников, был предложен контракт с зарплатой 3.6 миллиона евро за сезон.
Сообщается, что Александр Соболев заинтересован в переходе в "Зенит" и настаивает на осуществлении сделки.
Источник: LegalBet
Селюк - о желании Соболева перейти в "Зенит": те, кто любит деньги, идут за деньгами. Но им семьи кормить надо
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о давлении на "Спартак" со стороны форварда Александра Соболева, которым интересуется "Зенит".
Фото: РИА Новости