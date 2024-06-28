"Если Соболев действительно перейдет в "Зенит", то у него будет шанс проявить себя в самом лучшем клубе страны. В контракте Соболева есть пункт о выкупе за 30 млн евро? Сейчас даже за Месси столько не заплатят. Но если серьезно, то мы никогда не узнаем, как проходят переговоры между клубами. Посмотрим, чем все это завершится", - заявил Лепехин.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Зенит" готов заплатить за переход нападающего Александра Соболева из московского "Спартака" 20 миллионов евро, а самому игроку предложить контракт до лета 2028-го года с зарплатой 3.6 миллиона евро за сезон.
Сообщается, что Соболев пытается оказать давление на свой нынешний клуб, чтобы трансфер осуществился. "Спартак", в свою очередь, планирует выручить 30 миллионов евро, которые прописаны в действующем до лета 2026-го года контракте с футболистом в качестве суммы отступных.
Источник: "РБ Спорт"
Лепехин: 30 миллионов за Соболева? Даже за Месси сейчас столько не заплатят
Экс-игрок "Зенита" Константин Лепехин прокомментировал новости о том, что сине-бело-голубые планируют приобрести форварда "Спартака" Александра Соболева.
Фото: Sport24