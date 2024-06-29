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Стрепетов: "Зенит" взял игроков, которых в сборной России "засветил" Карпин, это точечные усиления

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Тренер Алексей Стрепетов прокомментировал трансферы в "Зенит" россиян Евгения Латышонка, Юрия Горшкова, Сергея Волкова и Максима Глушенкова.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Зенит" взял игроков, которых "засветил" в сборной Валерий Карпин, это важный момент. Эти усиления назвал бы точечными. Волков - очень перспективный игрок, который точно будет бороться за место в основном составе. Горшков прекрасно отозвался о новой команде, о Петербурге, у него была мечта - играть за "Зенит", она осуществилась. Про Глушенкова я уже не говорю, он один из лучших игроков минувшего чемпионата России", - заявил Стрепетов.

В текущее летнее трансферное окно санкт-петербургский "Зенит" уже осуществил трансферы четверых российских футболистов. Из вылетевшей по итогам прошлого сезона в Первую лигу "Балтики" пришел голкипер Евгений Латышонок. Серебряный призер РПЛ в составе "Краснодара" Сергей Волков приобретен на правый фланг обороны.

Позицию левого защитника укрепит экс-латераль "Крыльев Советов" Юрий Горшков. В атаку у "Локомотива" куплен лучший ассистент прошлого сезона Максим Глушенков. У Глушенкова, Горшкова и Волкова, соответственно, 2, 3 и 4 матча в составе национальной сборной России под управлением Валерия Карпина. Вратарь Латышонок за основную сборную еще не дебютировал.

Источник: "РБ Спорт"

Алексей Стрепетов Российские трансферы Зенит Сборная России Валерий Карпин Евгений Латышонок Юрий Горшков Сергей Волков Максим Глушенков
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