"100%, Промес — классный футболист, но его поведение в этой ситуации — это ненормально. Если бы я мог решать, возвращать Промеса в команду или нет, я бы сказал "нет". Потому что у клуба есть имидж. Игроки выступают за команду с эмблемой на груди. Нужно вести себя, как порядочный человек, а не как негодяй какой-то", — цитирует Якубко "СЭ".
В феврале 2024 года во время предсезонных сборов голландского нападающего задержали в Объединённых Арабских Эмиратах, поскольку он нарушил местные правила дорожного движения. В дальнейшем Нидерланды, где суд вынес в отношении Промеса обвинительное соглашение из-за участия в контрабанде кокаина, запросили у арабского государства экстрадицию футболиста на родину.
С тех пор Промес находится под стражей в ОАЭ. 24 июня появилась информация, что Россия и ОАЭ на министерском уровне решили данный вопрос, и форвард в ближайшее время должен вернуться в Москву.
Мартин Якубко дал совет "Спартаку" по поводу возвращения Промеса
Бывший игрок сборной Словакии и московского "Динамо" Мартин Якубко оценил поведение Квинси Промеса, а также высказался по поводу его возвращения в "Спартак".
Фото: "Матч ТВ"