Российский футболист рассказал, как не смог сработаться с Талалаевым

- Талалаев. Ощущая это, я тогда сам ходил к руководству: "Не смогу с ним работать. Отпустите". Мне отказали. Так вот после этого я узнал: до того Талалаев сам просил убрать меня из команды.
Было неприятно — настолько, что я опять отправился к боссам и горячо выразил недовольство. Теперь смотрю назад и понимаю: Талалаев делал все правильно, - сказал Швец в интервью Sport24.
Антон Швец выступал за "Ахмат" с 2017 по 2025 год, всего он провел за клуб во всех турнирах 187 матчей и записал на свой счет 12 забитых мячей и 5 голевых передач. Также полузащитник выступал за "Рубин", "Сарагосу" и "Вильярреал". На его счету один матч в составе национальной команды России. Швец завершил карьеру профессионального футболиста летом этого года.
Андрей Талалаев возглавлял грозненский клуб с 2020 по 2022 год, на данный момент он является главным тренером калининградской "Балтики".