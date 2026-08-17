Российский футболист рассказал, как не смог сработаться с Талалаевым

Экс-футболист "Ахмата" Антон Швец рассказал о странном отношении тренеров к нему.

Фото: ФК "Балтика"

- Талалаев. Ощущая это, я тогда сам ходил к руководству: "Не смогу с ним работать. Отпустите". Мне отказали. Так вот после этого я узнал: до того Талалаев сам просил убрать меня из команды.