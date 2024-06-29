"Жозе — хороший игрок, но возрастной. Он поможет "Спартаку", но это трансфер не на перспективу. Честно говоря, я не вижу в нем смысла. На мой взгляд, было бы лучше и правильнее найти молодого футболиста, который мог бы отыграть в команде больше двух лет, перейти в другой клуб за хорошие деньги", — цитирует Барбозу "РБ Спорт".
По информации СМИ, московский "Спартак" договорился с "Бетисом" о приобретении бразильского нападающего за 1,4 млн евро + бонусы. Заработная плата 32-летнего футболиста будет составлять 1,7 млн евро в год. Сообщалось, что бразилец якобы уже в Москве.
В минувшем сезоне форвард сыграл за клуб из Севильи 43 матча, в которых отличился 14 голами и 6 результативными передачами. Рыночная стоимость Жозе, согласно интернет-порталу Transfermarkt составляет 5 млн евро.
Футбольный агент Барбоза - о трансфере Жозе в "Спартак": не вижу в нем смысла
Португальский футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный переход в московский "Спартак" нападающего испанского "Бетиса" Виллиана Жозе.
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