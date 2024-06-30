"Я не знаю такие новости", - цитирует слова Шпинева "СЭ".
Напомним, что ранее инвестор "Химок" Туфан Садыгов подтвердил информацию о переговорах с игроком.
Георгий Джикия покинул московский "Спартак" в мае 2024 года в связи с истечением срока контракта. Последний матч российский защитник провел 19 мая против казанского "Рубина" в рамках чемпионата России-23/24, выйдя в основном составе с капитанской повязкой. В стане красно-белых футболист является чемпионом страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка России.
По итогам сезона-2023/2024 московский "Спартак" занял 5 место с 50 набранными очками. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский "Зенит".
Агент Джикии - о переговорах игрока с "Химками": я не знаю такие новости
Вадим Шпинев, агент российского защитника Георгия Джикии, высказался по поводу слухов о переговорах с подмосковными "Химками".
Фото: "Чемпионат"