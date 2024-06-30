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Отец Митая: Марио чувствует себя одиноко в "Локомотиве", и хотел бы перейти в команду, которая верит в него чуть больше

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Отец защитника "Локомотива" Марио Митая Лин Митай рассказал, что его сын чувствует себя одиноко в московской команде.
Фото: ФК "Локомотив"
- Правда в том, что Марио чувствует себя немного одиноко в "Локомотиве", и он хотел бы перейти в команду, которая верит в него чуть больше. В Италии к нему проявляют интерес, как и в некоторых других странах, но вопрос в том, что его команда попросит за трансфер.

Марио Митай перебрался в московский "Локомотив" летом 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027-го. В минувшем сезоне левый крайний защитник сборной Албании сыграл за "железнодорожников" 27 матчей и не отличился голевыми действиями. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 2 миллиона евро. Напомним, ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны туринского "Ювентуса".

Источник: "РИА Новости"

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