"Худяков только в пятницу сдал документы в визовый центр. У Дани все в порядке — контракт со "Штурмом" на руках, все согласовано. Остались формальности", - цитирует слова агента Sport24.
Ранее стало известно, что Даниил Худяков на правах свободного агента перейдет в австрийский "Штурм", который является действующим чемпионом страны.
Российский вратарь является воспитанником московского "Локомотива". Свой дебютный матч в Российской Премьер-Лиге он провел 25 сентября 2021 года против подмосковных "Химок", выйдя на замену после удаления Гильерме, и помог команде удержать нулевую ничью. Также Худяков является обладателем рекорда по возрасту дебюта в еврокубках среди российских вратарей, попав в основной состав на матч против "Лацио" в возрасте 17 лет, 10 месяцев и 16 дней. Ранее данное достижение принадлежало Игорю Акинфееву.
Трансферная стоимость Худякова оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 800 тысяч евро.
Агент Худякова - о переходе вратаря в "Штурм": остались формальности
Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы российского вратаря Даниила Худякова, высказался по поводу перехода своего клиента в австрийский "Штурм".
Фото: "Чемпионат"