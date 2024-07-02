"Усиление нужно всегда и в любую команду. Другое дело, что надо не просто брать игрока. Необходимо понимать, что он действительно должен усилить коллектив", - цитирует слова Бушманова Bobsoccer.
Напомним, что ранее московский "Спартак" усилился бразильским нападающим из испанского "Бетиса" Виллианом Жозе, подписав контракт на 2 года.
В чемпионате России-2023/2024 московский "Спартак" занял итоговое 5 место с 50 набранными очками, чемпионом страны в шестой раз подряд стал петербургский "Зенит". В Кубке России красно-белые дошли до финала Пути Регионов, где уступили калининградской "Балтике" в гостях со счетом 0:1.
Евгений Бушманов считает, что "Спартаку" необходимо усиление
Бывший футболист "Спартака" Евгений Бушманов высказался по поводу трансферной политики московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"