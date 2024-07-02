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Отец Митая - об одиночестве футболиста в "Локомотиве": ему не с кем погулять

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Отец игрока московского "Локомотива" Марио Митая, Лин Митай, сообщил, что имел в виду, говоря об одиночестве его сына в команде и о его желании перейти в другой клуб.
Фото: "СЭ"
"Отчасти это правда. Но одиночество не касается команды. В "Локомотиве" к Марио относятся очень хорошо, но ему просто не с кем погулять и провести время вместе. Мы же, родители, пока не смогли навестить его в России из-за текущей политической ситуации", — приводит слова Лина Митая "СЭ".

Марио Митай стал футболистом московского "Локомотива" в августе 2022 года после перехода из греческого "АЕКа". Контракт между албанским защитником и клубом был заключен сроком до 30 июня 2027 г.

В прошедшем сезоне игрок во всех турнирах 27 раз появился на поле и получил четыре жёлтые карточки. 20-летний защитник в составе сборной Албании принимал участие в чемпионате Европы 2024, проведя все три матча группового этапа без замен.

Марио Митай Локомотив
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