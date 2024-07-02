"Думаю, прошлый сезон для "Зенита" стал сигналом, что нужно что-то менять, и они активизировались, усиливают состав. Не факт, что эти усиления пригодятся, тот же Горшков и Волков - непонятные для меня трансферы. Слишком много игроков, а усиливать скамейку запасных, ну, не знаю… На сегодняшний день у "Зенита" переизбыток игроков, поэтому, наверно, кто-то пойдёт на выход", - предположил Дьяков.
В прошлом сезоне "Зенит" завоевал все три трофея, на которые претендовал. В матче за Суперкубок России был обыгран московский ЦСКА. В финале Кубка России "Зенит" завоевал титул в финальном матче с "Балтикой". В чемпионате России сине-бело-голубые набрали 57 очков и опередили "Краснодар" с "Динамо" (оба - по 56 очков).
В летнее трансферное окно состав "Зенита" пополнили вратарь "Балтики" Евгений Латышонок, защитники Юрий Горшков из "Крыльев Советов" и Сергей Волков из "Краснодара", а также форвард Максим Глушенков из "Локомотива".
Источник: Metaratings
Дьяков: прошлый сезон для "Зенита" стал сигналом. Горшков и Волков - непонятные для меня трансферы
Фото: официальный сайт "Зенита"