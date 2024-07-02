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Дьяков: прошлый сезон для "Зенита" стал сигналом. Горшков и Волков - непонятные для меня трансферы

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Экс-защитник "Динамо" Виталий Дьяков оценил работу "Зенита" на трансферном рынке.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Думаю, прошлый сезон для "Зенита" стал сигналом, что нужно что-то менять, и они активизировались, усиливают состав. Не факт, что эти усиления пригодятся, тот же Горшков и Волков - непонятные для меня трансферы. Слишком много игроков, а усиливать скамейку запасных, ну, не знаю… На сегодняшний день у "Зенита" переизбыток игроков, поэтому, наверно, кто-то пойдёт на выход", - предположил Дьяков.

В прошлом сезоне "Зенит" завоевал все три трофея, на которые претендовал. В матче за Суперкубок России был обыгран московский ЦСКА. В финале Кубка России "Зенит" завоевал титул в финальном матче с "Балтикой". В чемпионате России сине-бело-голубые набрали 57 очков и опередили "Краснодар" с "Динамо" (оба - по 56 очков).

В летнее трансферное окно состав "Зенита" пополнили вратарь "Балтики" Евгений Латышонок, защитники Юрий Горшков из "Крыльев Советов" и Сергей Волков из "Краснодара", а также форвард Максим Глушенков из "Локомотива".

Источник: Metaratings

Виталий Дьяков Юрий Горшков Сергей Волков Краснодар Крылья Советов Зенит Российские трансферы
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