По информации источника, португальским защитником интересуется самарский клуб. Ранее сообщалось, что красно-белые хотят отдать в аренду 23-летнего защитника, что он получал игровую практику.
Тавареш перешел в "Спартак" в январе 2023 года и всего провел за клуб 22 матча, в которых забил один гол. Летом того же года футболист получил травму крестообразной связки колена, из-за которой долгое время не играл. Контракт Тавареша с московским клубом рассчитан до лета 2026 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
В прошлом сезоне "Спартак" занял пятое место в РПЛ, набрав 50 очков. "Крылья Советов" заработали 41 очко и расположились на девятой строчке.
Источник: "Матч ТВ"
Источник: защитник "Спартака" Тавареш может уйти в аренду в "Крылья Советов"
Защитник московского "Спартака" Томаш Тавареш может уйти в аренду в самарские "Крылья Советов".
Фото: ФК "Спартак"