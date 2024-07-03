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Орлов: "Краснодар" вряд ли продаст Кордобу "Зениту"

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Футбольный комментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов поделился мнением о возможном переходе нападающего "Краснодара" Джона Кордобы в петербургский клуб.
Фото: ФК "Краснодар"
"Это было бы усиление для "Зенита", но "Краснодар" вряд ли его отдаст", - сказал Орлов.

Колумбийский нападающий "быков" Джон Кордоба по итогам прошлого сезона вошел в тройку лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги, забив 15 голов. Вместе с командой он стал серебряным призером чемпионата, на его счету также шесть голевых передач и три забитых мяча в Кубке России. Форвард в составе сборной Колумбии участвует в Кубке Америки, который сейчас проходит в США. В матче группового этапа против Парагвая Кордоба забил один гол, а в следующей игре с бразильцами отдал голевой пас.

Ранее в СМИ сообщалось, что в покупке игрока заинтересован петербургский "Зенит", однако, по информации источников, "Краснодар" не ведет никаких переговоров на счет трансфера своего забивного форварда.

Источник: "Чемпионат"

Геннадий Орлов Зенит Краснодар Джон Кордоба
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