"Перед началом сборов подписали опытного Песьякова. Больше на сегодняшний день новичков нет, но определенная работа ведется", - цитирует слова главного тренера "Крыльев" "РБ Спорт".
Напомним, что Игорь Осинькин подписал контракт с "Крыльями" 23 июня 2021 года сроком на 3 года. Через год он заключил новое трехлетнее соглашение с самарской командой. В сезоне-2020/21 российский специалист довел "Крылья Советов" до финала Кубка России, где команда уступила со счетом 1:3 московскому "Локомотиву".
В чемпионате России-23/24 "Крылья Советов" заняли итоговое 9 место, набрав 41 очко в 30 играх. Чемпионом страны стал петербургский "Зенит".
Главный тренер "Крыльев Советов" - о возможных трансферах: "определенная работа ведется"
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился информацией о том, что самарский клуб продолжает трансферную кампанию в летнее межсезонье.
Фото: ФК "Крылья Советов"