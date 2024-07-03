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Главный тренер "Крыльев Советов" - о возможных трансферах: "определенная работа ведется"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился информацией о том, что самарский клуб продолжает трансферную кампанию в летнее межсезонье.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Перед началом сборов подписали опытного Песьякова. Больше на сегодняшний день новичков нет, но определенная работа ведется", - цитирует слова главного тренера "Крыльев" "РБ Спорт".

Напомним, что Игорь Осинькин подписал контракт с "Крыльями" 23 июня 2021 года сроком на 3 года. Через год он заключил новое трехлетнее соглашение с самарской командой. В сезоне-2020/21 российский специалист довел "Крылья Советов" до финала Кубка России, где команда уступила со счетом 1:3 московскому "Локомотиву".

В чемпионате России-23/24 "Крылья Советов" заняли итоговое 9 место, набрав 41 очко в 30 играх. Чемпионом страны стал петербургский "Зенит".

Российские трансферы Крылья Советов Игорь Осинькин
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