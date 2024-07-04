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В "Ренне" высказались об интересе к нападающему ЦСКА Виктору Давилле

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Спортивный директор французского "Ренна" Фредерик Массара высказался об интересе к нападающему ЦСКА Виктору Давилле.
Фото: ПФК ЦСКА
"На данный момент мы не заинтересованы в Давиле", - цитирует Массару "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что французский "Ренн" заинтересован в трансфере нападающего ЦСКА Виктора Давиллы. В завершившемся сезоне чилиец провёл за "армейцев" во всех турнирах 32 матча и записал на свой счёт шесть забитых мячей и шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в пять миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

ЦСКА Ренн Виктор Давила Российские трансферы
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