"На данный момент мы не заинтересованы в Давиле", - цитирует Массару "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что французский "Ренн" заинтересован в трансфере нападающего ЦСКА Виктора Давиллы. В завершившемся сезоне чилиец провёл за "армейцев" во всех турнирах 32 матча и записал на свой счёт шесть забитых мячей и шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в пять миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
В "Ренне" высказались об интересе к нападающему ЦСКА Виктору Давилле
Спортивный директор французского "Ренна" Фредерик Массара высказался об интересе к нападающему ЦСКА Виктору Давилле.
Фото: ПФК ЦСКА