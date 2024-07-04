Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Рубин
2 - 1 2 1
Крылья Советов2 тайм
Нижний Новгород
19:00
Арсенал ТиватНе начат
ЦСКА
19:30
ОФК БелградНе начат

"РБ Спорт": защитник сборной Словении Жан Карничник может продолжить карьеру в РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник сборной Словении Жак Карничник может переехать в Россию.
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, защитник "Целе" и сборной Словении Жак Карничник интересен нескольким клубам РПЛ - игрок выступал за национальную команду Словении на чемпионате Европы.

В завершившемся сезоне Жак Карничник провёл за словенский "Целе" во всех турнирах 40 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 12-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в один миллион евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Фланговый защитник принял участие во всех четырёх встречах сборной Словении на чемпионате Европы и ни разу не был заменён - словенец отметился одним забитым мячом, поразив ворота Сербии (1:1).

Источник: "РБ Спорт".

Сборная Словении Жан Карничник Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится