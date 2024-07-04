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"РБ Спорт": защитник сборной Словении Жан Карничник может продолжить карьеру в РПЛ
Защитник сборной Словении Жак Карничник может переехать в Россию.
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, защитник "Целе" и сборной Словении Жак Карничник интересен нескольким клубам РПЛ - игрок выступал за национальную команду Словении на чемпионате Европы.
В завершившемся сезоне Жак Карничник провёл за словенский "Целе" во всех турнирах 40 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 12-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в один миллион евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Фланговый защитник принял участие во всех четырёх встречах сборной Словении на чемпионате Европы и ни разу не был заменён - словенец отметился одним забитым мячом, поразив ворота Сербии (1:1).
Источник:
"РБ Спорт"
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Сборная Словении
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Российские трансферы
Сегодня, 10:43
Опубликовал:
Даниил Нахлёсткин
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