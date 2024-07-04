"Я знаю, что идёт какой-то процесс, но на какой стадии - не могу сказать. Думаю, большая доля вероятности, что Вера перейдёт в "Химки", - цитирует Андреева "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера перейдёт в подмосковные "Химки" за один миллион евро - сообщалось, что аргентинец подпишет контракт на два года с возможностью продления на ещё один сезон. По итогам сезона-2023/2024 команда Давида Деограсии заняла 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 31 очко в 30-ти встречах.
В завершившемся сезоне Лукас Вера провёл за "Оренбург" во всех турнирах 30 матчей и отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего полузащитника в три миллиона евро.
В "Оренбурге" высказались о возможном переходе Лукаса Веры в "Химки"
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о возможном переходе Лукаса Веры в "Химки".
Фото: ФК "Оренбург"