"Фёдор Михайлович - очень сильный и опытный футболист. Он мне многое дал своими подсказками, добавил уверенности и подбадривал: "Всё нормально, всё получится". Конечно, он мог и напихать, но это абсолютно нормально, потому что он взрослый игрок. Он один из тех, кто сделал меня футболистом", - цитирует Лепского "Чемпионат".
В завершившемся сезоне Иван Лепский провёл за московское "Динамо" во всех турнирах два матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 250 тысяч евро. Напомним, что Фёдор Смолов покинул московский клуб на правах свободного агента и вернулся в "Краснодар".
По итогам сезона-2023/2024 команда Марцела Лички заняла третье место в турнирной таблице российского чемпионата - в заключительном туре бело-голубые уступили на выезде "Краснодару" со счётом 0:1. Чемпионом страны в шестой раз кряду стал петербургский "Зенит", опередивший бело-голубых на одно очко.
Защитник "Динамо" Лепский: Смолов - один из тех, кто сделал меня футболистом
Защитник "Динамо" Иван Лепский высказался о Фёдоре Смолове.
Фото: ФК "Динамо"