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Бушманов: наверное, Бальде будет искать новый клуб

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Экс-игрок "Спартака" Евгений Бушманов высказался о нападающем Кейта Бальде.
Фото: ФК "Спартак"
"Бальде так и не удалось стать игроком основы, вроде бы неплохо начал, но потом он как будто бы исчез. Какие-то качества у него есть, но в "Спартаке" почему-то ему заиграть не удалось. Сложно сказать, дадут ли ему шанс при Станковиче. Наверное, ему будут искать новый клуб", - цитирует Бушманова "РБ Спорт".

Кейта Бальде перешёл в московский "Спартак" из итальянского "Кальяри" летом 2022 года на правах свободного агента. В завершившемся сезоне нападающий выступал за "Эспаньол" на правах аренды - Бальде провёл за испанский клуб во всех турнирах 24 матча и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 1,2 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

По итогам сезона-2023/2024 красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 50 очков. Новым главным тренером команды стал сербский специалист Деян Станкович.

Спартак Евгений Бушманов Кейта Бальде
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