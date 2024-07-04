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Пономарев: очередное трансферное окно идет, а Чалова в Европе никто не хочет

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Экс-игрок сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о возможном уходе Фёдора Чалова из ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Очередное трансферное окно идет, а Чалова в Европе никто не хочет. Годы идут, но расклад по Федору не меняется. За хорошие деньги его уже не продать, поэтому лучше всего будет оставить Чалова в клубе. В нападении у ЦСКА и так играть некому, он пригодится", - цитирует Пономарёва "РБ Спорт".

В завершившемся сезоне Фёдор Чалов провёл за московский ЦСКА во всех турнирах 41 матч и отметился 16-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 11 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Ранее нападающий заявлял, что хотел бы перейти в европейский клуб.

По итогам сезона-2023/2024 московский ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице российского чемпионата. В июне руководство "армейцев" объявило об отставке с поста главного тренера Владимира Федотова - его место занял Марко Николич, который ранее работал в "Локомотиве".

ЦСКА Владимир Пономарев Федор Чалов Российские трансферы
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