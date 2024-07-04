- В клубы, которые борются за первые места, вряд ли пойдёт - там уже есть свои защитники. Мне кажется, вариантом был "Локомотив", но, видимо, там подумали иначе. Я не знаю всех деталей и могу только предполагать. Естественно, он может играть в РПЛ, это хороший игрок для нашей лиги однозначно. Вопрос, наверное, только в согласовании условий и его готовности к ним, - передаёт слова Бушманова Metaratings.ru.
30-летний центральный защитник Георгий Джикия по завершении сезона-2023/2024 покинул московский "Спартак", за который выступал с января 2017 года, в связи с истечением срока действия контракта. Экс-капитан красно-белых в прошедшем сезоне утратил место в стартовом составе московского клуба и провёл за него 12 матчей во всех турнирах (8 - в Российской премьер-лиге, 4 - в Кубке России), не отметившись результативными действиями.
Бушманов - о будущем Джикии: хороший игрок для РПЛ однозначно. Вопрос только в согласовании условий
Экс-главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов ответил на вопрос о перспективах покинувшего "Спартак" центрального защитника Георгия Джикии.
Фото: РПЛ