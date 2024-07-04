- Сейчас эта команда не такая сильная, как была раньше. Вообще, Замбия - талантливая страна, была чемпионом Африки, но сегодня у них смена поколений. Звёзд в команде у них нет, они появляются позже, когда уже вдоволь наиграются и становятся лидерами. Сейчас у них талантливая молодёжь, но нужно обыграться, поэтому на данный момент такой тяжёлый период. У сборной России не должно быть проблем с Замбией, тут и говорить не о чем, - передаёт слова Бондаренко "Чемпионат".
Ранее посол России в Замбии Азим Ярахмедов сообщил о достигнутой договорённости о проведении товарищеской встречи между национальными командами России и Замбии в сентябре-октябре 2024 года. В рейтинге сборных ФИФА Замбия находится на 86-й позиции, сборная России занимает 35-ю строчку.
75-летний Виктор Бондаренко длительное время работал в Африке, возглавляя сборную Мозамбика, а также ряд мозамбикских, ангольских и южноафриканских клубов, в том числе "Орландо Пайретс" и "Мамелоди Сандаунз". В 2004 году специалист некоторое время исполнял обязанности главного тренера московского "Динамо".
Виктор Бондаренко: у сборной России не должно быть проблем с Замбией. Сейчас у них талантливая молодёжь, но звёзд нет
Экс-главный тренер сборной Мозамбика и ряда африканских клубов Виктор Бондаренко высказался о текущем уровне национальной команды Замбии - будущего соперника сборной России.
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