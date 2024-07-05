"Будет грустно, если Саша действительно перейдет в "Зенит", это хороший футболист. Считаю, что Соболев - один из лучших нападающих в РПЛ прямо сейчас", - сказал Камоцци.
В прошедшем сезоне 27-летний форвард провел за красно-белых 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2026 года. В СМИ Соболева связывают с переходом в петербургский "Зенит". Накануне футболист в своих соцсетях поделился загадочным постом с фотографией из Санкт-Петербурга.
Источник: "РБ Спорт"
Камоцци: Соболев - один из лучших нападающих в РПЛ прямо сейчас
Итальянский футбольный менеджер Франко Камоцци оценил игру нападающего московского "Спартака" Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"